Les prix du pétrole se repliaient mardi à la veille d'un nouveau sommet de l'Opep+

qui examinera la reconduction de l'augmentation mensuelle de la production

de l'organisation pétrolière et ses alliés décidée le mois dernier. Avant midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre, dont c'est le dernier jour de cotation, frôlait les 73 dollars à Londres, en baisse de 0,60% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le même mois perdait de son côté 1,00% à 68,52 dollars.

La hausse du pétrole, de l'ordre de 10% la semaine dernière et qui s'est poursuivie lundi, "est stoppée par la perspective d'une augmentation de l'offre de brut" de la part de l'Opep+, explique Avtar Sandu, analyste de Phillip Futures. Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés se retrouvent par visioconférence mercredi à Paris et à Vienne, au siège de l'organisation pour évaluer leur stratégie d'ouverture progressive du robinet d'or noir.

Le groupe a prévu lors du dernier sommet ministériel le 18 juillet d'augmenter sa production chaque mois de 400.000 barils par jour, av ec pour objectif à terme de remettre sur le marché les 5,4 millions de barils quotidiens qu'il laisse encore sous terre.

"Il est presque certain" que les vingt-trois "maintiendront leur politique inchangée", prédit Jeffrey Halley, de Oanda.

"Aucune décision n'a été prise", avait cependant averti dimanche le ministre du Pétrole du Koweït Mohammed Al-Fares, cité par l'agence officielle Kuna, assurant que "toutes les options" étaient sur la table.

Les investisseurs essayent également d'intégrer dans les prix l'impact de l'ouragan Ida sur les infrastructures pétrolières du Golfe du Mexique.

Selon les derniers chiffres publiés lundi par le Bureau de régulation de l'environnement et de la sécurité (BSEE), les arrêts et évacuations d'installations situées dans la zone privaient toujours la région de près de 95% de sa production, mais les dégâts pourraient être finalement relativement limités.