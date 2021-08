Des démarches sont entreprises pour étudier prochainement tous les projets d'investissement en suspens dans la wilaya d'Ouargla, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya .

Cette action, qui s'inscrit dans le cadre du suivi et la promotion de l'investissement industriel dans la wilaya, concernera "l'ensemble des dossiers relatifs aux projets d'investissement en suspens'', selon la réglementation en vigueur, a-t-on souligné.

Il s'agit de projets d'investissement à l'arrêt ou non-lancés pour diverses raisons, notamment celles liées aux lacunes constatées dans les procédures de conformité et l'obtention du permis d'exploitation, a expliqué la même source.

Plus de 700 projets d'investissements ont été approuvés dans la wilaya d'Ouargla depuis 2012, selon les données de la direction locale de l'Industrie et des Mines (DIM). Ces investissements se répartissent sur divers créneaux économiques, tels que l'industrie, la fabrication de matériaux de construction, les services, l'industrie agroalimentaire, le bâtiment et les travaux publics, a-t-on signalé.

S'agissant de l'assainissement des listes des bénéficiaires du foncier industriel visant à recouvrer l'assiette foncière non-exploitée, une superficie de plus de 400 hectares attribuée au titre de la concession de terrains a été récupérée, en plus de l'annulation de 209 décisions de concession de terrains, à cause du retard accusé par leurs bénéficiaires dans les délais d'exécution, selon la DIM de la wilaya d'Ouargla .