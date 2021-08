Les tarifs des billets d'avion appliqués par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, sont les moins chers comparés aux tarifs proposés par ses concurrents sur les mêmes destinations qu'elle dessert a-t-on appris auprès de la compagnie.

Selon les données obtenues de la compagnie, Air Algérie aurait proposé durant le mois d'août les prix les moins chers par rapport aux compagnies méditerranéennes pour ce qui est des vols reliant l'Algérie aux autres capitales.

Ainsi, pour la destination France, Air Algérie propose, selon ses données, le billet Alger-Paris à 45.240 Da, pour un aller simple alors que le prix du même billet chez Air France est cédé à 60.107 DA, tandis que la compagnie ASL Airlines (France) le propose à 70.500 Da, selon la même source.

En France, le même billet (aller simple) depuis Paris vers Alger est vendu à 471 euros par Air Algérie, 763 euros par Air France et 480 euros par ASL Airlines.

Pour la destination Espagne, il suffit de payer 22.400 Da chez la compagnie nationale, contre 58.510 Da chez la compagnie espagnole Vueling Airlines, pour un billet Alger-Barcel one en aller simple.

A partir d'Espagne, un billet en aller simple Barcelone-Alger est procuré à 268 euros chez Air Algérie, contre 463 euros chez Vueling Airlines, selon les données de la compagnie nationale. Idem pour l'Italie vers laquelle les billets d'Air Algérie sont fixés à 30.660 Da pour un Alger-Rome en aller simple, contre 42.560 Da chez Alitalia.

Celui de Rome-Alger, en aller simple, est, quant à lui, proposé à 342 euros par Air Algérie, contre 554 euros par Alitalia.

S'agissant des tarifs des billets en aller-retour, le même constat est enregistré, car un Alger-Frankfurt est proposé à 38.680 Da chez Air Algérie, contre 69.213 Da chez Lufthansa.

Pour la Turquie, le billet Alger-Istanbul en aller-retour coute 46.010 DA chez Air Algérie, contre 136.615 da (1.012 dollars) chez Turkish Airlines. A partir d'Istanbul, le billet est proposé à 520 dollars par Air Algérie, contre 1.458 dollars par Turkish Airlines.

Alger-Tunis coute 22.865 da chez Air Algérie, contre 24.635 da chez Tunis Air, tandis qu'à partir de la Tunisie, le prix est fixé à 372 dinar tunisien (TND) par Air Algérie et 602 dinar tunisien par Tunis Air.

A signaler également que la franchise bagage d'Air Algerie est de 30 Kg par passager, contre 23 kg/passager pour les autres compagnies étrangères, hormis Vueling Airlines , dont la franchise bagage est de 25 kg/passager, selon les mêmes données.