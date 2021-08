La productrice du film "Zaphira, dernière princesse du royaume d’Alger" Adila Bendimered a annoncé, mardi, à Tlemcen la reprise du tournage de son film à partir du mois d’octobre prochain. L’actrice et productrice de ce long métrage de fiction a souligné à l’APS que son équipe dispose de quatre semaines de préparation pour reprendre le tournage du film devant s’étendre sur quatre autres semaines.

Ce film dans lequel figurent à la distribution de nombreuses vedettes algériennes à l’instar d’Adila Bendimered, Imene Nouwal , Nabil Asli , Dali Bensalah et Tarik Boughrara, retracera la vie de la princesse Zaphira et l’arrivée en 1529 de Kheireddine Baba Arroudj à Alger pour la secourir de l’envahisseur espagnol . Le premier tour de manivelle de ce long métrage de fiction a été donné, le 11 mars 2020 au niveau de la mosquée royale, située au sein de la citadelle d’El Mechouar de Tlemcen. Le tournage a été interrompu le 17 du même mois suite à la propagation de la pandémie de la Covid-19, rappelle-ton. Le film dont le scénario a été co-écrit par Damien Ounouri et Adila Bendimered s era tourné au niveau du palais et de la mosquée royale à l’intérieur de l’enceinte de la citadelle du mechouar, au complexe historique de Sidi Boumédiéne, au plateau de Lalla Setti et au niveau de la daïra côtière de Marsa Ben M’hidi, a indiqué l’actrice. Pour les besoins du tournage de ce film, un casting pour sélectionner des figurants a été organisé, depuis plus d’un mois au niveau de la maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, rappelle-t-on.