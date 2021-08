Un prêtre camerounais a été enlevé dimanche par des séparatistes dans le Sud-Ouest du pays, une des deux régions anglophones en crise, a affirmé lundi le diocèse de l'otage.

Mgr Julius Agbortoko, vicaire général du diocèse de Mamfe a été enlevé par "de jeunes gens qui se sont identifiés comme des combattants séparatistes", a écrit dans un communiqué le chancelier de ce diocèse.

Les ravisseurs réclament une rançon de plus de 20 millions de francs CFA (environ 30.000 euros) pour libérer l'otage, a-t-il assuré.

Les rebelles armés se livrent fréquemment à des rapts, y compris des personnalités religieuses, depuis le début de ce conflit il y a près de quatre ans.

Ces kidnappings aboutissent d'ordinaire à la libération relativement rapide des otages, contre rançon ou au terme de négociations, mais quelques très rares personnes ont été exécutées.

Mgr Agbortoko a été enlevé peu après son retour à Mamfe à l'issue d'une visite pastorale et l'inauguration d'un presbytère dans une localité voisine.

Le chancelier du diocèse a dénoncé "les attaques incessantes contre l'Eglise en général et celle de Mamfe en particulier".

La semaine dernière, une fidè le a été tuée et un pasteur blessé par balles lors d'un culte dans la région voisine du Nord-Ouest.

Dans ces deux régions, où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone dirigé par l'indéboulonnable Paul Biya, 88 ans, les groupes armés et les forces de sécurité dépêchées par Yaoundé se livrent une guerre sanglante.

Les deux camps sont régulièrement accusés par les ONG internationales de crimes contre des civils.