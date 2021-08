Onze enfants, dont cinq filles, âgés de 9 à 17 ans, ont été enlevés par de présumés rebelles ADF (Forces démocratiques alliées) dimanche soir dans un village d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), ont rapporté mardi des médias citant une source locale.

Les rebelles ont mené une incursion dans le groupement Bundingili, sur le territoire de la commune de Zunguluka (au sud de Bunia, chef-lieu de la province), où ils ont pris en otages "tous les civils qui étaient là, les hommes, les femmes et les enfants", a indiqué Dieudonné Malangayi, président intérimaire et secrétaire de la société civile de la "chefferie" de Walese Vonkutu.

Selon lui, il y avait dans le village au moins dix familles de déplacés, qui se cachaient là pour le travail des champs.

Arrivés en brousse, à plus de 3 km, les rebelles "ont libéré les hommes, les femmes et quelques petits enfants" mais ont retenu 11 enfants de 9 à 17 ans, dont cinq filles, dont "nous ne connaissons pas le sort", a ajouté le responsable.

L'Ituri et le Nord-Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège, mesure exceptionnelle cen sée mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les civils.