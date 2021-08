Le chef du principal parti d'opposition tanzanien, Freeman Mbowe, comparaissait mardi devant la Haute Cour à Dar es Salaam pour faire face à des accusations de terrorisme, ont rapporté des médias.

Freeman Mbowe est en détention depuis le 21 juillet, date à laquelle il a été arrêté avec d'autres hauts responsables du parti Chadema, après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles.

L'homme de 59 ans est accusé de "financement du terrorisme" et "complot terroriste".

La défense a déclaré avoir déposé une requête demandant l'abandon des charges et l'annulation du procès.

Les dirigeants de Chadema dénoncent l'arrestation de Mbowe et de ses collègues et reprochent au gouvernement de "s'ingérer dans l'affaire et demandent l'abandon des charges contre M. Mbowe".

Le parquet a de son côté assuré que les accusations portées contre FreemanMbowe n'étaient "pas politiques" et étaient le résultat d'une enquête de près d'un an.