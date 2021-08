1/9 - 80% de la sérotonine

80 % de la sérotonine (hormone qui intervient dans la régulation de l'humeur...) est produite au niveau de l'intestin.

2/9 - 19 000 fonctions

Il assure 19000 fonctions : absorption des nutriments et acides gras, fonctionnement du système immunitaire, et même régulation de l'humeur...

3/9 - Entre 250 et 300 espèces de bactéries dans les selles

On retrouve entre 250 et 300 espèces de bactéries dans les selles de chaque adulte.

4/9 - A 3 ans, on a déjà un microbiote

La composition du microbiote intestinal s'établit principalement avant l'âge de 3 ans. Elle est ensuite relativement stable chez l'adulte, mais peut varier provisoirement en fonction des conditions extérieures : régime alimentaire, infections virales ou bactériennes, prise d'antibiotiques...

5/9 - 40 à 100 000 milliards de micro-organismes

Le microbiote intestinal renferme 40 à 100 000 milliards de micro-organismes, soit 1,5 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre organisme.

6/9 - 10 millions de gènes

On a dénombré 10 millions de gènes différents bactériens, soit 15 fois plus de gènes que notre génome humain (étude portant sur 1 000 personnes).

7/9 - 60 à 70 % des cellules immunitaires sont situées dans l'intestin

Notre microbiote intestinal constitue une barrière contre les microbes pathogènes, et participe à la maturation de notre système immunitaire.

8/9 - 2 kg

Son poids avoisine les 2kg chez l'adulte, un poids supérieur à celui de notre cerveau !

9/9 - 200 millions de neurones

L'intestin contient 200 millions de neurones (l'équivalent du cerveau d'un chien) dont la majorité véhicule l'information vers le cerveau.