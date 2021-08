Tant que l'équilibre entre les différentes composantes du microbiote est maintenu, l'organisme est a priori

en bonne santé, mais s'il est rompu, c'est la porte ouverte à de nombreuses maladies.

Le microbiote joue un rôle capital dans les mécanismes de défense immunitaire, via notamment l'intestin grêle, l'un des principaux organes capables de produire des anticorps. Plus il est riche en germes différents, plus le système immunitaire se développe. Le microbiote protège ainsi notre système digestif mais aussi tout notre organisme.

En cas de dysbiose, c'est-à-dire d'altération de la symbiose entre nous et notre microbiote, le nombre de bactéries se réduit en variété et en quantité. "C'est vers l'âge de 3 ans que le microbiote est le plus riche, avec environ 250 à 300 espèces différentes de bactéries, soit 600 000 gènes", explique Joël Doré, directeur de recherche à l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae). Ensuite, si l'on n'en prend pas soin, il s'appauvrit. Une étude a par exemple démontré que si l'on supprime les fibres de l'alimentation de souris en laboratoire, leur microbiote va perdre définitivement jusqu'à 30 % de sa diversité au bout de trois générations. Un changement de régime alimentaire, une infection récente, la diminutionde l'activité physique (ou l'inactivité), l'augmentation de la consommation de certains médicaments et le déclin du système immunitaire avec l'âge peuventprovoquer un déséquilibre du microbiote. "Cette dysbiose entraîne des réactions en chaîne : une altération dela perméabilité de la paroi intestinale qui, du coup, laisse passer dans le sang des signaux inflammatoires conduisant à un stress oxydatif. C'est ce stress qui, à son tour, renforce l'altération du microbiote, avec de possibles conséquences surla santé", commente Joël Doré.

IL EST EN CAUSE DANS LES MALADIES GASTRO-INTESTINALES

Ballonnements, diarrhées, douleurs abdominales et constipation sont souvent liés à un déséquilibre du microbiote intestinal et notamment à la diminution de certaines souches de bactéries. Cet appauvrissement s'accompagne d'un état inflammatoire chronique, d'une perméabilité intestinale et d'un poids corporel plus élevé que l'on retrouve aussi dans toutes les inflammations chroniques de l'intestin (MICI). Dans ces maladies très invalidantes, les anomalies du microbiote sont à la fois cause et conséquence de l'inflammation. D'où l'idée des chercheurs de reconstruire le microbiote par un transfert de selles, afin de diminuer les symptômes. Quatre essais et une méta-analyse ont déjà donné de bons résultats dans la rectocolite hémorragique, maintenant il faut attendre l'autorisation des autorités sanitaires. "Dans les essais sur la maladie de Crohn menés par Harry Sokol, ce transfert a moins de succès, mais il pourrait augmenter la durée des phases de rémission", observe Joël Doré.

IL RÉGULE NOTRE APPÉTIT

L'organisme réagit à la prise d'aliments en fonction de la composition du microbiote. Certaines des bactéries qui le peuplent et les molécules (protéines) qu'elles produisent contribuent à faire prendre du poids, quand d'autres en font perdre. Les entérobactéries par exemple sont les seules bactéries qui produisent une protéine (ClpB) qui elle-même agit comme une hormone de satiété. Chez des souris obèses, elle entraîne des modifications immédiates du comportement alimentaire en réduisant les apports de nourriture. Elle est d'ailleurs naturellement présente en plus grande quantité chez les rongeurs anorexiques et au contraire très peu présente chez les obèses. Des chercheurs (Inserm) ont déjà démontré que l'injection de faibles doses de cette protéine bactérienne chez des rats et des souris affamés s'est accompagnée d'une réduction de la quantité d'aliments ingérés lorsque les rongeurs ont été à nouveau exposés à de la nourriture à volonté.

Depuis, ces résultats ont été transposés à l'homme et ont donné naissance à un complément alimentaire recommandé pour réguler son appétit. L'analyse des microbiotes de personnes anorexiques a de son côté révélé un taux plus élevé de bactéries E.coli et une déficience de bactéries, comme le Clostridium, qui produit du butyrate (un acide gras produit lors de la fermentation des fibres par le microbiote). Or, on sait que plus le taux de butyrate dans l'organisme est élevé, moins le sujet souffre d'anxiété ou de dépression, deux états souvent associés aux troubles alimentaires. Selon les chercheurs, ces perturbations du microbiote pourraient constituer l'un des facteurs déclenchants de la maladie.

IL INFLUENCE NOTRE HUMEUR ET NOS ÉMOTIONS

Le microbiote a aussi un impact sur le système nerveux, car l'intestin communique en permanence avec le cerveau et réciproquement. Une étude a ainsi démontré que les réactions aux images tristes, négatives, tragiques, sont corrélées au taux de Prevotella dans le microbiote. Plus ces bactéries sont nombreuses, plus les personnes se sont révélées sensibles et émotives. Des chercheurs (Institut Pasteur, CNRS, Inserm) ont aussi démontré que si l'on transfère du microbiote de souris stressées et anxieuses chez des souris saines, ces dernières ont, en quelques jours, tous les symptômes d'un état dépressif (diminution de la motivation, perte du plaisir, apathie, etc.).

Par ailleurs, le sang des souris en dysbiose révèle une très faible teneur en tryptophane, un acide aminé indispensable pour produire de la sérotonine (un neurotransmetteur cérébral qui accompagne les humeurs positives). Autre découverte : chez ces mêmes souris, la fluoxétine, un antidépresseur, se révèle inefficace. En revanche, ce même antidépresseur redevient efficace dès lors que certaines bactéries intestinales manquantes sont à nouveau présentes. Ces découvertes sont-elles transposables à l'homme ? Le chemin est encore long mais il montre quelques pistes...

LE MICROBIOTE INTERVIENT DANS LE DIABÈTE

Des études récentes ont montré que les formes fréquentes de diabète sont la conséquence de mutations génétiques, de facteurs liés à l'environnement et de certaines compositions du microbiote. "Dans le sang des patients diabétiques, on retrouve des quantités plus faibles de 4-Cresol, un métabolite secrété par des bactéries du microbiote", constate Dominique Gauguier, directeur de recherche à l'Inserm. Or, ce métabolite aurait des effets protecteurs contre le diabète de types 1 et 2, notamment en stimulant la prolifération des cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline. D'ailleurs, en administrant ce métabolite sous la peau chez des animaux diabétiques, on obtient une diminution du diabète, de l'obésité et de la stéatose hépatique, qui tous trois favorisent les maladies cardiovasculaires. "L'hypothèse, c'est que les personnes diabétiques ont moins de bactéries qui synthétisent ce métabolite (4-Cresol). Nous cherchons donc à développer des molécules analogues au 4-Cresol et à identifier les bactéries intestinales capables de le synthétiser, afin de les booster, explique le chercheur. Ce serait une alternative à l'insuline qui ne pallie un déficit que temporairement." D'autres recherches ont mis en évidence deux bactéries : Akkermansia muciniphila, qui contribue à renforcer l'imperméabilité de la paroi intestinale et serait capable de réduire l'effet délétère d'un régime riche en graisse, sur le poids et le diabète et Prevotella copri, qui améliore le diabète.

IL DIMINUE LES ALLERGIES RESPIRATOIRES ET LA DERMATITE ATOPIQUE

Déjà impliquée dans le déséquilibre de la flore intestinale, la bactérie Ruminococcus gnavus est désormais associée à des maladies allergiques chez les nourrissons. Des chercheurs ont constaté que, dès l'âge de 2 mois et jusqu'à la fin de la première année de vie, les petits allergiques ont dans leurs selles une proportion de Ruminococcus gnavus bien plus élevée que chez les enfants sains. Cette surabondance enrichirait le microbiote intestinal en Lachnospiraceae et augmenterait la survenue de manifestations allergiques, notamment respiratoires (rhinite, asthme).

D'autres travaux ont montré un risque accru de développer une dermatite atopique en présence d'un microbiote moins diversifié, moins riche en certains lactobacilles, Bifidobacterium et Clostridium, au cours des deux premiers mois de vie. De plus, les biologistes ont révélé que cette modification du microbiote intestinal entraîne aussi l'augmentation de la sévérité de la réaction allergique cutanée.

IL CONTRIBUE À PROTÉGER DU CANCER

Certaines bactéries du microbiote intestinal stimulent le système immunitaire qui détruit les cellules cancéreuses. En revanche, d'autres bactéries (des Escherichia coli), favorisent la transformation en cellules cancéreuses. "Certaines souches bactériennes peuvent induire des mutations génétiques susceptibles de rendre une cellule intestinale cancéreuse, voire d'entraîner une résistance à des traitements du cancer colorectal comme des chimiothérapies conventionnelles, assure Mathias Chamaillard, directeur de recherche à l'Inserm. Le point positif, c'est que la manipulation du microbiote peut potentiellement être exploitée pour éradiquer ou prévenir le cancer colorectal." Soit en inhibant certaines bactéries qui favorisent le cancer, soit en stimulant des bactéries capables de booster l'efficacité de traitements et la surveillance par le système immunitaire. Si les scientifiques trouvent le principe actif de ces "bonnes bactéries", il pourrait être conditionné sous forme de médicaments qui seraient prescrits en association avec la chimiothérapie pour la rendre plus efficace. Des premiers essais cliniques sont en cours chez des malades atteints de leucémie myéloïde aiguë : leurs traitements sont associés au transfert de leur propre microbiote fécal (lire encadré pages précédentes), mais nous ne connaîtrons les résultats que dans quelques années.

IL PREND SOIN DU FOIE

Parmi les personnes qui consomment trop d'alcool, seulement 10 à 35 % développeront une inflammation du foie (hépatite) et 8 à 20 % évolueront vers la cirrhose. Sans doute parce que la composition de leur microbiote intestinal contribue à prévenir les lésions hépatiques.

À l'inverse, les travaux du Pr Gabriel Perlemuter ont mis en évidence, chez des patients alcooliques, l'association entre une dysbiose (moins de Bacteroïdes et d'acide ursodésoxycholique) et la sévérité des lésions du foie. Par ailleurs, des souris alcoolisées à qui on a transféré le microbiote intestinal d'un patient atteint d'hépatite aiguë sévère ont elles aussi développé des lésions hépatiques, mais pas les souris qui ont reçu le microbiote intestinal d'un patient alcoolique sans inflammation du foie.

IL JOUE UN RÔLE DANS LES MALADIES NEUROLOGIQUES

Le microbiote pourrait affecter la fonction neuronale directement ou indirectement par le biais de vitamines, de neurotransmetteurs et de métabolites neuromodulateurs microbiens. Ainsi, en raison des allersretours permanents d'informations entre système nerveux central et intestin, le microbiote est désormais évoqué dans de nombreuses maladies neuropsychiatriques : l'autisme, la schizophrénie, l'anxiété et la dépression, mais aussi dans les maladies neurologiques telles que la maladie de Parkinson, d'Alzheimer.

Nous n'en sommes qu'aux prémices, mais les chercheurs ont constaté, par exemple, que les microbiotes des personnes touchées par l'autisme, avec des troubles du comportement sévères, ont une population bactérienne différente de celles de la moyenne des autres individus, avec moins de bactéries du genre Prevotella, notre « fabrique » de vitamine B1. Ou encore, on a observé, dans le microbiote intestinal de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, une diminution des Bacteroïdes anti-inflammatoires et une quantité élevée d'E.coli, l'un des facteurs favorisant cette maladie. Des travaux récents ont aussi permis d'identifier un lien entre microbiote et crises d'épilepsie, maladie neurologique qui se caractérise par la répétition de crises imprévisibles et soudaines.