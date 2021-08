La conservation des forêts de la wilaya de Nâama a entamé, lundi, une opération de montage de panneaux d’énergie solaire au profit de 20 familles demeurant dans des régions et des agglomérations steppiques de la commune d’El-Bayoud, a-t-on appris auprès de cette instance.

La réalisation de cette opération, confiée à l’entreprise publique d'ingénierie rurale a débuté au niveau des régions de Khebaza, Fougara, Boukarne et Resfa relevant de cette commune, dans le cadre du programme de l’année en cours visant à améliorer le cadre de vie des habitants des zones pastorales et à rompre l’isolement des éleveurs et des agriculteurs, ainsi que l’équipement des puits pastoraux en énergie solaire, a précisé la même source.

L’opération a porté aussi sur l’acquisition, l’installation et la mise en service, gratuitement, du matériel d’énergie solaire à utilisation domestique au profit des familles recensées par une commission technique relevant de la commune.

Ces équipements sont installés à proximité des tentes des nomades et des habitations disséminées dans les zones steppiques de cette commune difficiles à racco rder au réseau ordinaire d’électricité, a-t-on fait savoir.

La conservation des forêts a déjà procédé, cette année, à la distribution de près de 120 kits d’énergie solaire au profit des habitants des zones steppiques et aux nomades de cinq communes de la wilaya, et ce dans le cadre de l’exécution du programme de la caisse nationale de développement rural, a-t-on indiqué.