Pas moins de 150 agents de l'Algérienne des eaux (ADE) de Sétif prennent part lundi à une formation de deux jours aux premiers secours et la lutte contre les incendies. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'un programme de formation annuel, qui regroupe toutes les wilayas du pays, et vise à familiariser les apprenants de l'ADE avec les premiers secours et les méthodes de lutte contre les incendies et l'utilisation correcte, adéquate et efficace des moyens de lutte contre l'incendie, notamment après la récente vague d'incendies, a indiqué à l'APS Amar Mezahem, directeur central de la Société l'Algérienne des eaux, à l'ouverture de cette cession de formation Le responsable a expliqué que la formation vise à initier les agents participants de l'Algérienne des eaux, dont les agents de prévention et de sécurité, venus des wilayas de Sétif, Bejaïa et Bordj Bou Arreridj, aux modalités d'intervention en cas de catastrophes, en particulier les incendies.

Il a ajouté que les agents de l'Algérienne des eaux sont exposés, dans le cadre de leur travail à de nombreux accidents, tels que les incendies, les év anouissements, les suffocations et autres, ce qui requièrent pour eux "de connaître les voies et moyens d'y faire face''.

Selon M. Mezahem, les bénéficiaires de cette formation participeront également, en coordination avec les services de la Protection civile, à un exercice de simulation d'extinction d'un incendie à l'aide des extincteurs disponibles sur place, au Centre de distribution de l'unité Algérienne des eaux de Sétif, sis à la cité 1006 logements.

De son côté, le lieutenant Riad Mihoub, de la direction de wilaya de la Protection civile a souligné que l'accompagnement des agents de l'ADE et leur familiarisation avec les interventions et les premiers secours, lors de cette formation, facilitent, sur le terrain, la mission de la Protection civile.

Selon l'officier, plusieurs axes seront abordés au cours des deux jours de formation, notamment les premiers secours prodigués au travailleur en cas de catastrophes, notamment les incendies et les types d'accidents auxquels font face les agents de l'ADE, particulièrement lors du nettoyage des grands réservoirs. Les participants à cette session de formation aborderont aussi les accidents d'étouffement à l'hydrogénosulfate, les méthodes d'extinction des incendies de toutes sortes, et les moyens d'extinction de chaque type d'incendie, tels que la mousse, la poudre, l'eau, et autres, afin que le personnel de l'établissement identifie les différents moyens d'extinction, a ajouté le lieutenant Mihoub. La session de formation des agents de l'Algérienne des eaux se déroule dans l'amphithéâtre de l'Ecole nationale des sports olympiques à El-Bez (Ouest de Sétif), a-t-on noté.