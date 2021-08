Le nouveau wali de Constantine, Messaoud Djari, a pris ses fonctions lundi, en remplacement d’Ahmed Abdelhafid Sassi, dans le cadre du mouvement partiel dans le corps des walis décidé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de passation des consignes s’est déroulée au siège de la wilaya en présence des autorités locales civiles et militaires et des représentants de la société civile.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie, M. Djari a affirmé sa "détermination à poursuivre les efforts pour hisser cette wilaya au rang des wilayas de premier plan, en mettant en place des bases solides pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens, qui sont au centre de tous les programmes de développement".

Le nouveau wali a appelé les autorités locales et les forces vives dans la wilaya à intensifier les efforts pour améliorer le cadre de vie des citoyens et promouvoir l'investissement, soulignant la nécessité de travailler dans un "cadre de concertation" avec les citoyens et les représentants de la société civile pour consacrer la démocratie participative en vue d’atteindre les objectifs du programme prometteur du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Et d'ajouter que la promotion du développement local "n'est pas l'apanage du wali, mais la responsabilité de tous un chacun".