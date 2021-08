Le président de la JSM Tiaret, Sofiane Boumediene, a indiqué lundi qu’il n'avait nullement l’intention de renoncer à sa démission qu’il avait annoncé en fin de semaine passée malgré son entrevue avec le wali.

Tout en se montrant "reconnaissant" envers les autorités locales et le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya, le président démissionnaire a indiqué, à l’APS, qu’il appartient désormais aux parties concernées de nommer son successeur en vue de la prochaine édition du championnat de Ligue deux de football.

Le départ de Sofiane Boumediene, qui était derrière la montée d’Ezzerga en deuxième palier à l’issue de l’exercice 2029-2020, intervient à moins de quelques semaines du coup d’envoi du championnat prévu pour le 9 octobre prochain. Il a justifié sa décision par les grandes charges du club auxquelles il n’est plus capable de faire face, "surtout en l’absence d’un soutien conséquent de la part des sponsors, et des promesses non tenues par certains". La JSMT, promue en Ligue deux grâce au changement de système de compétition, a terminé l’exercice passé à la quatrième place de s on groupe Ouest qui a été dominé par le MCB Oued Sly, avant que ce dernier n’échoue à accéder lors des Play-offs, rappelle-t-on.