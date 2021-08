L'ancien international de rugby sénégalais, Ousmane Mané, a été désigné nouveau sélectionneur du XV d’Algérie, en prévision des prochaines échéances internationales, a indiqué lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAR).

"Ousmane Mané (38 ans) prendra ses fonctions de sélectionneur de l’équipe nationale A de rugby, à partir de ce lundi, en succession de Boumedienne Allam que la FAR remercie chaleureusement pour le travail accompli avec son staff", a indiqué un communiqué de la FAR.

Formé au Racing Club de France 92 et fort d’une expérience de plusieurs années en qualité de joueur international sénégalais, Mané possède une solide expérience africaine et une parfaite connaissance du rugby algérien.

Il a dirigé avec succès la sélection algérienne des U18 puis des U20, depuis 2018, et aura pour objectif d’apporter une nouvelle dynamique à la sélection A d’Algérie.

"Ousmane Mané a accepté le défi que nous lui avons présenté, et je suis persuadé qu’il aura l’appui de tous dans la poursuite de l’expansion du projet du rugby algérien que nous avons amorcé ensemble", a déclaré le président de la FAR, Sofian Ben Hassen.

"Le nouveau sélectionneur doit me communiquer très prochainement le choix des adjoints-entraîneurs qui l’accompagneront dans cette nouvelle aventure", a-t-il ajouté.

La sélection algérienne de rugby à XV s'était qualifiée pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations-2021 (CAN-2021), en battant son homologue ougandaise par 22-16 (mi-temps 15-13), à Kampala, pour le compte des éliminatoires du groupe C.

Le XV national avait arraché son billet au Top-8 africain, grâce à sa deuxième place au classement, à la faveur de sa victoire par six buts d'écart sur le terrain de l'Ouganda.

Afrobasket-2021 : l'Angola et la Guinée en quarts de finale KIGALI, 30 août 2021 (APS) - L'Angola et la Guinée se sont qualifiées aux quarts de finale de l'AfroBasket messieurs 2021, en s'imposant, respectivement, devant l'Egypte (70-62) et le Rwanda (72-68), lundi à Kigali.

A la faveur de leurs victoires, l'Angola et la Guinée rejoignent le Cap-Vert, la Tunisie (tenante), la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui se sont qualifiés en dominant leurs groupes respectifs.

Les deux autres matchs de qualification aux quarts de finale, prévus mardi, mettrons aux prises le Nigeria à l'Ouganda et le Kenya au Soudan du Sud.

Le premier tour (phase de groupe) de l'AfroBasket-2021, qui a débuté mardi dernier dans la capitale rwandaise, a regroupé seize équipes du continent.