Le nouveau président de la Ligue de voile de Chlef, Adel Boucham, quelques heures seulement après son élection à la tête de cette instance, a dirigé une visite de travail au niveau de la Base Nautique d'El Guelta, devant abriter différents projets de développement à l'échelle locale, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAV).

Une visite marquée par la présence d'une importante délégation fédérale, composée entre autres du premier Vice-président de l'instance, ainsi que du Directeur technique national (DTN).

"De nouveaux engagements ont été pris avec le président de Ligue fraîchement élu, et ce, pour but de redynamiser l'activité nautique sur l'ensemble du périmètre côtier de la wilaya" a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel.

Cette délégation de la FAV se trouvait à Chlef depuis vendredi, pour assister aux travaux de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la Ligue locale, comportant un total de six membres.

Une visite qui fait suite à une précédente séance de travail, portant sur la relance des activités voile dans la wilaya de Chlef, tenue avec le Directeur de la Jeunesse et des Sports local, en présence du Chef de Service des Sports et une délégation de la Fédération, dirigée par le Président Mohamed Azzoug.

Une rencontre pendant laquelle plusieurs perspectives de développement ont été évoquées, et qui dès lors, ont été "fortement soutenues par le DJS", notamment, celles prévues "au niveau de la base nautique d'El Marsa" a-t-on encore appris de même source.