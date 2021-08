Le Général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a reçu en audience lundi matin à Alger le général-colonel Alexandre Fomine, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Ont pris part à cette rencontre, qui a s'est tenue au siège de l'Etat-major de l'ANP, le Secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, les commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, des chefs de Départements, le Contrôleur général de l’Armée, et des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’Etat-major de l'ANP, ainsi que les membres de la délégation russe, précise la même source.

Lors de cette rencontre, les deux parties "ont tenu des discussions sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays, examiné les voies et moyens de sa consolidation pour atteindre le niveau d’excellence et échangé les analyses et points de vue sur les questions d’intérêt commun", ajoute le communiqué.

A cette occasion, les deux parties "ont évoqué les mutations géopolit iques multidimensionnelles enregistrées au double plan international et régional, induisant de nouveaux défis et des menaces réelles, qui impactent la sécurité et la paix dans la sous-région".

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques et le général-colonel Alexander Fomine a signé le livre d'or de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire.