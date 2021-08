Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a reçu dimanche à Alger l'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis, avec lequel il a évoqué les perspectives de paix en Libye à la veille d'une réunion des pays du voisinage libyen, prévue sur deux jours à Alger.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cet entretien, Jan Kubis a indiqué que l'initiative de l'Algérie de réunir les pays voisins de la Libye est "importante et tombe à point nommé", soulignant une "étape importante" dans le règlement de la crise libyenne.

L'émissaire onusien a émis le souhait "d'avoir un dialogue pragmatique et honnête sur comment aider la Libye et également sur comment la Libye pourrait s'aider elle-même et aider la région à avancer vers la stabilité, la prospérité et la coopération" Sur le dossier libyen "les questions et les préoccupations sont interliées, a estimé Jan Kubis qui a appelé à mettre à profit les consultations et la coopération de la Libye avec les pays voisins et les organisations internationales pour une sortie de crise en Libye.

... le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu dimanche à Alger avec le Commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Bankole Adeoye, avec lequel il a évoqué la crise en Libye et plusieurs autres questions africaines. Dans une déclaration à la presse à l'issue de ces discussions, le Commissaire Adeoye a loué le leadership de M. Lamamra, exprimant sa "profonde gratitude" au ministre pour son initiative panafricaine pour le rétablissement de la paix en Libye et à laquelle l'Union africaine est appelée à y contribuer.

Selon le chef du CPS de l'UA, l'entretien avec le chef de la diplomatie algérienne a constitué l'opportunité pour discuter de plusieurs questions africaines et régionales, y compris en Afrique du Nord. L'entretien entre Lamamra et Adeoye intervient à la veille d'une réunion importante des pays du voisinage libyen qui devrait discuter d'une feuille de route pour la tenue des élections dans ce pays.

... le secrétaire général de la Ligue arabe

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu lundi à Alger avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, avant le début de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. "J'adresse mes remerciements à mon ami Ramtane Lamamra, à qui j'ai exprimé, dès qu'il a évoqué cette réunion sur la Libye lors de sa visite au siège de la Ligue arabe au Caire, ma disponibilité à participer à cette louable initiative algérienne visant à réunir les pays voisins de la Libye", a déclaré à la presse M. Aboul Gheit à l'issue de son entretien avec M. Lamamra.

"Nos frères en Libye, la société libyenne et l'Etat libyen ont besoin d'un effort sincère de tous les frères pour réaliser l'entente en Libye", a ajouté le secrétaire général de la Ligue arabe, estimant que "des progrès ont été enregistrés sur le terrain depuis la première conférence de Berlin".

M. Aboul Gheit a souhaité que cette réunion "puisse permettre de réaliser l'objectif de la tenue des élections et l'instauration de la stabilité en Libye".

La rencontre a été l'occasion "d'examiner les questions arabes et africaines", a-t-il fait savoir, soulignant que "l'Algérie a son rôle et son poids et nous lui souhaitons toujours le succès". "Nous serons honorés de rencontrer Monsieur le président Abdelmadjid Tebboune que nous écouterons toujours avec intérêt", a dit M. Aboul Gheit.

... et son homologue libyenne

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, s'est entretenu lundi à Alger avec la ministre libyenne des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Najla Al-Manqoush, avant le début de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye. "Nous entamons aujourd'hui les réunions consultatives avec les pays voisins à l'invitation de l'Algérie qui nous a toujours habitués à prendre des initiatives positives en faveur des efforts du Gouvernement d'union nationale", a déclaré à la presse Mme Al-Manqoush à l'issue de son entretien avec M. Lamamra.

"Nous avons aujourd'hui hâte de débattre des nombreuses questions et dossiers importants, notamment la sécurité nationale commune des pays voisins et frontaliers, la migration clandestine, les élections prévues en Libye, la réconciliation nationale et le soutien à l'initiative pour la stabilité de la Libye et aux efforts des pays voisins", a-t-il ajouté.

La cheffe de la diplomatie libyenne a adressé ses remerciements à l'Algérie "d'avoir abrité cette réunion qui arrive à point nommé pour examiner de nombreuses questions en suspens du dossier libyen et les répercussions de la crise libyenne sur les pays voisins aux plans sécuritaire et politique", estimant que "la stabilité de la Libye procède de la stabilité de la région".

Après avoir souhaité plein succès aux travaux de la réunion, Mme Al-Manqoush a adressé ses remerciements à l'Algérie et M. Lamamra pour "les efforts soutenus et sincères en faveur du Gouvernement d'union nationale".