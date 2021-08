Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné des instructions pour la levée des contraintes techniques qui entravent l'accélération de la cadence de réalisation des projets de logements dans la wilaya de Blida, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre a donné ses instructions lors de la réunion technique qu'il a présidée, samedi soir au siège de son département, après une visite dans la wilaya de Blida au cours de laquelle il a inspecté les deux nouveaux pôles urbains (sites de Safsaf et de Sidi Serhane) et où il a relevé certaines contraintes d'ordre technique qui entravent l'accélération de la cadence de réalisation, a précisé la même source.

Tous les aspects techniques du pôle urbain de Safsaf ont été abordés lors de cette réunion à laquelle ont également pris part le wali de Blida, Kamel Nouicer, les directeurs de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, de la gestion des services de l'AADL et de l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI) de cette wilaya et le P-dg de la Société alg érienne de distribution de l'électricité et du gaz. Il a été convenu, dans ce cadre, d'établir un échéancier pour l'achèvement des travaux au niveau des cités AADL (3750 unités) et des logements publics locatifs (4.440 unités LPL).

Au sujet des logements publics locatifs, la réunion s'est penchée sur tous les travaux d'aménagement extérieur et de raccordement aux différents réseaux (électricité, gaz, eau potable et eaux usées).

Quant aux logements AADL, dont les travaux de voirie et réseaux divers (VRD), l'aménagement extérieur et le raccordement à l'électricité et au gaz sont en cours de finalisation, "une commission technique mixte a été installée entre le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et les services de la wilaya de Blida, avec pour mission d'assurer le suivi périodique en vue de soumettre tous les problèmes techniques à l'autorité centrale pour trouver des solutions dans les plus brefs délais".

A cette occasion, M. Belaribi a insisté sur la nécessité de parachever ce projet dans les plus brefs délais, d'autant que la Société algérienne de distribution d'électricité et de gaz (SADEG) s'est engagée à accélérer le rythme des travaux d'aménagement extérieur notamment.

En ce qui concerne le nouveau pôle urbain de Sidi Serhane 7000 logements AADL, les travaux de construction touchent à leur fin, tandis que ceux du raccordement aux divers réseaux ont atteint 90%.

S'agissant du raccordement aux réseaux d'eau potable, le directeur de l'urbanisme de l'architecture et de la construction de la wilaya de Blida (DUAC) a fait état de la réalisation en cours de deux réservoirs d'une capacité de 5.000 m3 et de 2.000 m3 chacun. Pour ce qui est des travaux du réseau interne des canaux d'eau potable, ils ont atteint près de 75 %. Concernant le raccordement aux réseaux d'électricité et de gaz, le ministre a ordonné d'accélérer la cadence de réalisation.