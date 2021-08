Pour protéger les enfants du surpoids et éviter les mauvais résultats scolaires, il faut supprimer le tabagisme passif.

Le tabagisme passif ferait grossir les enfants et favoriserait les mauvais résultats scolaires, selon une étude publiée dans la revue médicale Childhood Obesity.

Les chercheurs du Medical College of Georgia (États-Unis) ont réalisé une étude avec 220 enfants obèses ou en surpoids avec de mauvais résultats scolaires. Ils ont évalué leur niveau de contact avec la fumée de cigarette et mesuré dans le sang, leur niveau de cotinine, un dérivé de la nicotine, indicateur du tabagisme passif.

Cette étude a d'abord montré un écart de 25% entre la présence de nicotine dans le sang et les déclarations des parents. Elle a aussi révélé un lien entre tabagisme passif et une majorité de mesures de l'obésité infantile (notamment des estomacs plus gros et une masse graisseuse plus importante) et de mauvais résultats scolaires.

«Les enfants ne sont généralement pas en mesure de se soustraire au tabagisme de leur environnement, c'est pourquoi il est du ressort des parents de ne pas les exposer», rappelle le Dr Martha Tingen. «La sensibilisation aux questions de nutrition, à l'activité physique et au tabac est nécessaire pour prévenir les conséquences néfastes sur la santé des parents comme des enfants ».

LE TABAGISME PASSIF, UN ENNEMI POUR LA SANTÉ

Les conclusions de cette étude rappellent que le tabagisme passif est un vrai enjeu de santé publique. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé rappelle que le tabagisme passif est responsable de plus de 600 000 décès par an dans le monde, soit un décès sur 100. Et si l'on ne tient compte que des décès provoqués par le tabac, le tabagisme passif est responsable d'un décès sur 10. L'exposition à la fumée secondaire est ainsi responsable chaque année de 379 000 décès par cardiopathie ischémique, de 165 000 décès par des infections respiratoires, de 36 900 décès à cause de l'asthme de et 21 400 décès par cancer du poumon. Le tabagisme passif augmenterait aussi de 10% le risque de développer un cancer du sein, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).