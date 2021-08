Des études ont déjà confirmé le lien entre tabagisme maternel et risque de malformations cardiaques du fœtus. Mais le tabagisme paternel serait tout aussi dangereux, selon de nouvelles recherches. Les cardiopathies congénitales sont la principale cause de mortinatalité et de mortalité infantile dans le monde. Ces malformations du cœur du fœtus pendant sa formation toucheraient 5 naissances sur 1 000. Si leurs causes sont le plus souvent inconnues, il existe toutefois des facteurs favorisants, comme le tabac pendant la grossesse. Or selon une étude, publiée dans l'European European Journal of Preventive Cardiology le 24 mars, le tabagisme du père peut également avoir des conséquences sur la santé du futur bébé. Voire plus que celui de la mère. « Les futurs pères devraient arrêter de fumer, explique dans un communiqué Jiabi Qin, auteur de l'étude et docteur à l'école de santé publique de Xiangya (Chine). Ils sont une source importante de tabagisme passif pour les femmes enceintes, ce qui semble être encore plus nocif pour les enfants à naître que les femmes qui fument elles-mêmes. »

TABAGISME PASSIF : UN RISQUE AUGMENTÉ DE 124 %

Pour en arriver à des conclusions, Jiabi Qin et son équipe de chercheurs ont décortiqué 125 études portant sur 137 574 bébés atteints d'une malformation cardiaque congénitale et 8,8 millions de futurs parents potentiels. Ils ont étudié les relations entre le tabagisme paternel, maternel, passif et le développement de la pathologie chez l'enfant. Au final, tous les types de tabagisme parental étaient associés à risque. Mais, par rapport à une exposition sans tabac, celui si était supérieur de 74 % chez les hommes fumeurs, de 25 % pour les femmes fumeuses et de 124 % pour le tabagisme passif.

Car l'exposition passive des futures mamans à de la fumée entraîne un risque pour leur progéniture à tous les stades de la gestation. Et ce, même avant de devenir enceinte. Les fumeuses pendant la grossesse présentent néanmoins une probabilité accrue de porter un enfant atteint d'une cardiopathie.

« Les femmes devraient arrêter de fumer avant de tomber enceintes, afin de ne pas fumer au moment de la conception, estime le Dr Jiabi Qin. Rester à l'écart des fumeurs est également important [...] Les médecins et les professionnels de santé doivent faire davantage pour informer et éduquer les futurs parents aux dangers potentiels du tabagisme sur leur enfant à naître. »