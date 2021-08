Le tabagisme passif perturbe l'évolution des enfants, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Nicotine and Tobacco Research. Il augmenterait leur tour de taille et élèverait aussi leur Indice de masse corporelle (IMC).

Le tabagisme passif ne serait si pas « passif » sur la santé des enfants. Une nouvelle étude scientifique a démontré les méfaits cette mauvaise habitude sur le poids des enfants en favorisant l'augmentation du tour de taille et de l'IMC.

Les chercheurs de l'Université de Montréal et du Centre de recherche Sainte-Justine (Canada) ont analysé les données de l'Étude longitudinale du développement des enfants au Québec. Ils ont constaté les effets du tabagisme passif sur le poids des enfants en comparant les comportements de 2 055 familles et les résultats sur leur progéniture.

Les conclusions de cette étude révèlent qu'à l'âge de 10 ans, les enfants qui ont été exposés à la fumée de manière intermittente ou continue risquent d'avoir un tour de taille jusqu'à 1,5 centimètres plus grand que la moyenne. Et leur IMC risque d'être plus élevé de 0,48 à 0,81 point.

«L'exposition à la fumée secondaire durant la petite enfance pourrait provoquer des déséquilibres endocriniens et altérer le fonctionnement neuro-développemental à cette période critique du développement de l'hypothalamus, ce qui pourrait endommager des systèmes vitaux qui croissent et se développent énormément après la naissance et jusqu'au milieu de l'enfance, soit la période sur laquelle s'est concentrée notre étude», explique Linda Pagani, professeure en psychoéducation et auteur de l'étude.

UN DANGER SOUS-ESTIMÉ

«Nous soupçonnons que nos statistiques sous-estiment le lien entre l'obésité juvénile et l'exposition au tabagisme des parents, car les parents éprouvent une certaine gêne à déclarer leur vraie consommation de tabac», conclut Linda Pagani.

Les conclusions de cette étude rappellent que le tabagisme passif est un vrai enjeu de santé publique. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé rappelle que le tabagisme passif est responsable de plus de 600 000 décès par an dans le monde, soit un décès sur 100. Et si l'on ne tient compte que des décès provoqués par le tabac, le tabagisme passif est responsable d'un décès sur 10. L'exposition à la fumée secondaire est ainsi responsable chaque année de 379 000 décès par cardiopathie ischémique, de 165 000 décès par des infections respiratoires, de 36 900 décès à cause de l'asthme de et 21 400 décès par cancer du poumon. Le tabagisme passif augmenterait aussi de 10% le risque de développer un cancer du sein, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).