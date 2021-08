Un syndicat médical vient de proposer l'interdiction du tabac au domicile afin de protéger les enfants du tabagisme passif. Une idée qui divise.

Faut-il interdire la cigarette à domicile au nom du « droit des enfants de vivre dans un environnement sans tabac » ? C'est la - très sérieuse - question que pose le Dr Roland Lemye, vice-président de l'Association Belge des Syndicats Médicaux (Absym, le principal syndicat médical en Belgique).

Dans une tribune publiée ce lundi 2 février 2016 dans le journal belge Le Soir, le médecin généraliste souhaite que cette interdiction s'applique « dans chaque maison, ou au moins dans la pièce commune et la chambre de l'enfant, à l'endroit où il dort. Il en va de même de la voiture dans laquelle l'enfant est transporté ».

«LES ADULTES N'ONT QU'À FUMER DEHORS »

Et d'ajouter : « sincèrement, je ne pense pas qu'il faille mettre les parents en prison ni même leur appliquer une amende s'ils enfreignent cette règle. L'idée est plutôt de persuader en expliquant quelle nocivité le tabac implique pour les enfants. Dans le passé, on a pu exprimer les mêmes doutes sur l'efficacité de l'interdiction des châtiments corporels. Cette interdiction vaut aussi bien pour le cadre familial privé. Même si on sait que l'objectif n'est pas atteint à 100 %, cette interdiction a eu un impact majeur sur la société. » Mais dans ce cas, où les adultes iront-ils fumer leur cigarette ? « Dehors » répond le Dr Roland Lemye, catégorique.

Si la proposition divise l'opinion publique, plusieurs villes aux États-Unis ont déjà franchi le cap, tandis qu'à Melbourne et à Tokyo, il existe carrément des quartiers où le tabac est interdit. Pour rappel, le tabagisme passif peut provoquer de nombreux problèmes de santé chez les enfants : maladies respiratoires (bronchiolites, bronchites, pneumonies...), cardiovasculaires, neurologiques (troubles du développement et du comportement) et cancers (le risque de tumeurs et lymphomes augmente).