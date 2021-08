Le Chabab Riadhi de Belouizdad, Champion d'Algérie de football pour la saison 2020-2021, recevra son trophée le mercredi 1er septembre, lors d'une cérémonie prévue spécialement à cet effet, au Centre International de Conférences (CIC), a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP).

"La cérémonie débutera à 18h00" a ajouté l'instance, en précisant qu'outre la famille du Chabab et les différents invités d'honneur, la presse sera présente à l'évènement, pour pouvoir en assurer la couverture médiatique.

Il s'agit du deuxième titre consécutif pour le Chabab, et le huitième à son palmarès général, après ceux de 1965, 1966, 1969, 1970, 2000, 2001 et 2020.