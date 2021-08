Le Cap-Vert et la Tunisie, respectivement premiers des groupes A et B, sont devenus les premières équipes à se qualifier pour les quarts de finale du 30e Championnat d'Afrique masculin de basketball (Afrobasket 2021) qui se déroule au Rwanda.

Le Cap-Vert a arraché samedi soir la victoire (82-74) contre le Rwanda, pays hôte de la compétition, grâce à l'impressionnant Fidel Mendonca qui a inscrit cinq tirs primés consécutifs dans le premier quart-temps.

Les Insulaires accèdent ainsi pour la seconde fois aux quarts de finale depuis 2007.

Jean Jacques Nshobozwabyosenumukiza a sonné la résistance pour le Rwanda avec 11 points, 5 rebonds, 4 assists et 2 ballons récupérés, mais les cinq paniers à trois points marqués par Mendonca en début de match ont constitué un retard indépassable.

Le Rwanda, deuxième de son groupe, affrontera la Guinée, qui a pris le 3e rang du Groupe B, lors du tour qualificatif pour les quarts de finale.

Dans le Groupe A, l'Angola n'a pas dit son dernier mot en s'imposant contre la République démocratique du Congo (73-58) pour prendre la 3e place du groupe.

Les Congolais, 4es, sont eux éliminés de la compétition.

Dans l'ultime rencontre de la journée, la Tunisie, championne en titre, a facilement renversé la République centrafricaine (RCA) 68-51 pour s'adjuger la première place du groupe avec un bilan sans faute. Avec cette victoire, la Tunisie rejoint le Cap-Vert en quarts de finale.

Les vainqueurs des Groupes C et D les accompagneront parmi les pays directement qualifiés.

La RCA et la République démocratique du Congo sont, quant à elles, devenues les deux premières équipes à connaître l'élimination dans cette édition de l’AfroBasket. Le premier tour (phase de groupe) du Championnat d'Afrique masculin de basketball, qui a débuté mardi dans la capitale rwandaise, a mis en lice seize équipes du continent.