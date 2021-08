Quelque 116.475 élèves de la wilaya de Mascara bénéficieront de la restauration scolaire, durant la prochaine année scolaire, a-t-on appris, dimanche, du directeur local de l’éducation, Madjid Kassaoui.

M. Kassaoui a indiqué à l’APS que 288 cantines scolaires, dont 14 nouvelles, ouvriront leurs portes aux élèves, au début du mois de septembre prochain, pour bénéficier de repas chauds, en application des directives du ministère de tutelle et des autorités de la wilaya, dans le cadre d’une prise en charge idoine des élèves de tous les cycles scolaires.

Le même responsable a ajouté que la direction de l’éducation a mis en place, en coordination avec les services de la wilaya et des communes, tous les moyens humains et matériels pour garantir que les cantines soient opérationnelles dès le premier jour de l’année scolaire, et ce par l’acquisition des différents équipements des 14 nouvelles cantines.

D’autre part, la direction locale de l’éducation se prépare, en coordination avec les services de la wilaya et des communes, à mettre en place le transport scolaire au profit de plus de 24.000 élèves résid ant dans des régions relativement éloignées de leurs établissements .

La wilaya dispose de centaines de bus dédiés au transport scolaire, dont des bus acquis par le ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, ainsi que d’autres du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement urbain, en plus des véhicules loués par les communes avec un soutien du budget de la wilaya, en cas de nécessité.

La wilaya de Mascara a bénéficié, depuis le début de l’année 2021, de 44 bus de grand gabarit consacrés au transport scolaire, acquis dans le cadre du programme financé par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, rappelle-t-on.