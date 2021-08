Le nouveau wali de Nâama, Derradji Bouziane, a été installé dimanche dans ses fonctions, suite au mouvement partiel décidé récemment par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

La cérémonie de prise de fonction et de passation des consignes entre le nouveau wali et son prédécesseur, Idir Medbeb, démis de ses fonctions, a eu lieu à la salle de réunion du siège de la wilaya, en présence des autorités civiles, militaires et judiciaires, ainsi que des élus locaux. Derradji Bouziane a occupé plusieurs fonctions dans l'appareil exécutif de l'Etat, dont la plus récente est wali délégué de la circonscription administrative de Bab El-Oued, dans la wilaya d'Alger.

Dans une allocution à l'occasion, Derradji Bouziane a souligné que la wilaya de Nâama connait une importante dynamique de développement et sa nomination comme wali intervient pour lui donner un nouveau souffle. De leur côté, des élus locaux ont souhaité que le nouveau responsable de l'exécutif local oeuvre à donner une nouvelle impulsion au développement de plusieurs secteurs importants, notamment ceux de l'élevage, de l'activité agricole, des zones d'activité, et à l'a ctivation du rôle de la nouvelle zone industrielle, la promotion et la création d'investissements et d'unités de production qui font défaut dans la wilaya.