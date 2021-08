Le secteur de la santé dans la wilaya de Biskra a été renforcé par cinq (5) générateurs d'oxygène médical devant améliorer la qualité de prise en charge des patients atteints de Covid-19 à travers les établissements hospitaliers de la région, a-t-on appris dimanche auprès des autorités locales.

Ces nouveaux équipements, acquis grâce aux dons de bienfaiteurs et d'investisseurs, seront mis en exploitation ''avant la fin de cette semaine'', notamment ceux dont les procédures de réception ont été retardées, a indiqué à l'APS, le wali Abdallah Abi Nouar.

Les cinq (5) générateurs d'oxygène médical seront attribués aux deux établissements hospitaliers Hakim Saadane et Bachir Benacer, au chef-lieu de wilaya, en plus des établissements hospitaliers de Zaribet El Oued, Sidi Okba et Tolga, a-t-il précisé.

Il est à noter que la wilaya de Biskra a consacré 67 unités de vaccination contre la Covid-19 dans le cadre des efforts déployés pour faire vacciner le plus grand nombre de citoyens.