L’établissement public hospitalier "EPH-Ben Amar Djilani" d’El-Oued a été doté d’un second générateur d’oxygène d’une capacité de 30m3/heure pour venir en aide aux patients atteints de la pandémie du Covid-19.

Mis en service dimanche, ce nouveau générateur, fruit d’un élan de solidarité des opérateurs économiques locaux, vient renforcer l’équipement similaire, d’une capacité de 60 m3/heure , installé auparavant dans cette structure hospitalière qui accueille quotidiennement de nombreux cas malades du coronavirus, a expliqué le coordinateur de cette action de solidarité et membre du conseil national de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Driss Legmiri.

L’acquisition de ce générateur d’oxygène reflète la contribution des forces vives de la société dans l’appui des efforts et orientations des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie du coronavirus, a-t-il souligné .

Ces deux équipements dont a bénéficié l’EPH-Ben "Amar Djilani" devront couvrir les besoins en oxygène de 180 malades, a expliqué la même source, ajoutant que l’installation et la mise en service a été opérée par une équipe des spécialistes relevant d’un bureau d’études agrée par le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Ayant assisté à l’opération de mise en service du nouveau générateur, le wali d’El-Oued, Abdelkader Rakaa, a déclaré que le secteur de la santé sera doté, à la faveur des actions de solidarité des bienfaiteurs , d’un 3ème générateur d’une capacité de 30 m3/h à mettre en place au service des urgences médico-chirurgicales relevant du même établissement hospitalier.