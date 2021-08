Plus de 70 pharmacies privées ont lancé, dimanche, une vaste campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19, à travers plusieurs communes de la wilaya de Bouira, a-t-on appris auprès du bureau local du Syndicat national des pharmacies d’officines (SNAPO).

«Nous avons plus de 70 pharmacies privées qui participent à cette opération qui enregistre déjà un engouement de citoyens en quête de vaccination contre le nouveau coronavirus», a expliqué à l’APS le président du bureau local du SNAPO, M. Bachir Khaldi.

Les pharmacies bénévoles participantes sont réparties sur tout le territoire de la wilaya de Bouira pour assurer une meilleure couverture et vacciner le plus grand nombre de personnes contre cette pandémie. « Il est conseillé aux personnes âgées et vulnérables de se faire vacciner afin de se prémunir contre toute menace du virus. Les citoyens doivent être conscients de l’importance de cette opération », a souligné M. Khaldi.

«Nos pharmacies sont ouvertes aujourd’hui (dimanche) à M’Chedallah, Bechloul, Lesnam, El Adjiba, Chorfa, Ahnif, Haizer (partie Est de la wilaya), Bouira, Lakhdaria, Sour El Ghouzlane, Ain Bessam, Kadiria (Ouest), pour recevoir les citoyens désirant se faire vacciner contre la Covdi-19», a-t-il ajouté.

Avant le lancement de cette campagne dans les officines privées, les pharmaciens concernés ont effectué une courte formation, initiée par la direction de la santé et de la population (DSP), pour réussir cette opération et vacciner le plus grand nombre de personnes. «Nous avons reçu une formation et maintenant nous sommes passés à l’action de vaccination.

Nous devons informer les populations sur l’importance de la vaccination pour atteindre une immunité collective maximale et freiner la propagation de ce virus », a insisté le président du bureau local du SNAPO. Dans une déclaration précédente à l’APS, le même responsable avait expliqué que l’objectif du SNAPO était d’atteindre un taux élevé d’immunité collective au sein de la société et de freiner l’impact de la Covid-19. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une campagne nationale lancée par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, depuis Alger. "Nous avons reçu un protocole détaillé pour réussir cette campagne de vaccination avec la coordination de la DSP ", a précisé M. Khaldi.

Par ailleurs, la situation sanitaire est de plus en plus «s table» avec une régression continue des cas positifs ces derniers jours, selon les services de la DSP. Outre la vaccination, "le respect des mesures barrières et des dispositions de prévention est aussi indispensable pour lutter encore contre cette maladie", a insisté, de son côté, le Dr. Arezki Malki, responsable à la DSP.