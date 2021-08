Une campagne de vaccination "élargie" contre la Covid-19 sera organisée du 4 au 11 septembre prochain dans toutes les structures sanitaires de la wilaya de Tlemcen pour atteindre "au moins la moitié de la population ciblée", a-t-on appris dimanche du directeur local de la Santé et de la Population, Rachid Boukheir.

Cette grande campagne, pour laquelle tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés, sera encadrée par tous les établissements de santé publics de proximité disposant d'équipes vaccinales, a indiqué M. Boukheir, précisant que l'objectif est d'atteindre au moins la moitié de la population ciblée âgée de 18 ans et plus, soit 660.000 personnes dans la wilaya de Tlemcen, qui compte plus d'un million d'habitants.

Pour l'heure, plus de 120.000 personnes ont été vaccinées dans la wilaya de Tlemcen, a expliqué le DSP, ajoutant que cette prochaine campagne vise à toucher la moitié de la population concernée par la vaccination afin d'atteindre l'immunité collective. En plus des structures sanitaires, des équipes mobiles vont sillonner la wilaya pour toucher toutes les entreprises privée s et publiques ainsi que toutes les administrations. Une fois cette catégorie terminée, la campagne de vaccination touchera les personnes âgées de moins de 18 ans afin de se préparer à d'éventuelles futures vagues, a affirmé M. Boukheir.

La wilaya de Tlemcen enregistre actuellement plusieurs opérations de vaccination organisées dans les structures universitaires, douanières et éducatives afin de lutter contre la pandémie à la veille des rentrées sociale, scolaire et universitaire, rappelle-t-on.