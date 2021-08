Lee "Scratch" Perry, producteur qui a permis au reggae de conquérir le monde en guidant Bob Marley, est mort dimanche à 85 ans, a annoncé le Premier ministre de Jamaïque Andrew Holness.

"Lee 'Scratch' Perry est mort ce matin alors qu'il se trouvait à l'hôpital Noel Holmes.

Il avait 85 ans", a annoncé le Premier ministre dans un communiqué publié sur son compte twitter. "Sorcier du reggae", "Salvador Dali du dub" (prolongement du reggae basé sur des échos), "The Upsetter" ("L'emmerdeur"): les surnoms ne manquent pas pour cette figure insaisissable et marquante dans l'histoire de la musique.

Perry poussa Marley en studio à sortir de sa gangue pour se hisser aux sommets.

"Sans lui, Bob Marley serait peut-être resté une flèche orpheline de son arc", écrivit Francis Dordor, spécialiste du producteur, dans les Inrockuptibles. Né en 1936 à Kendal, en Jamaïque, Rainford Hugh "Lee" Perry avait quitté l'école à 15 ans avant de s'installer à Kingston dans les années 1960.

"Mon père travaillait à la rue, ma mère dans les champs. Nous étions très pauvres", a-t-il dit en 1984 au magazine de rock britannique New Musicalm Expres s (NME). "Je n'ai rien appris à l'école. J'ai tout appris dans la rue".