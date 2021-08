L'un des plus anciens festivals de cinéma au monde, la Mostra de Venise, reprend pleinement ces droits du 1 au 11 septembre avec une vingtaine de films en compétition pour le Lion d'Or, malgré l'obligation du pass sanitaire et des mesures strictes.

Les organisateurs avaient décidé l'an dernier de maintenir coûte que coûte le festival malgré la pandémie de coronavirus, et avait remis le Lion d'Or à l'un des très rares films américains sélectionnés, "Nomadland" en l'absence de la réalisatrice Chloé Zhao.

Le jury, présidé par Bong Joon-Ho, réalisateur de "Parasite", Palme d'Or 2019 et Oscar du meilleur film l'année suivante, devra départager 21 films en lice pour le Lion d'or dont "Madres paralelas" de Pedro Almodovar (Espagne), "Illusions perdues" de Xavier Giannoli (France), ou encore "Mona Lisa and the Blood Moon" de Ana Lily Amirpour (Etats-Unis). Le géant du streaming Netflix, toujours en quête d'une place dans le monde des festival de cinéma et qui est sorti très renforcé de la pandémie face aux grands studios, prétend à un Lion d'Or avec deux films, "La Main de Dieu" de l'Italien Paolo Sorrentino, et surtout "Le pouvoir du c hien" de Jane Campion, Palme d'Or en 1993 avec "La leçon de piano". La 78e Mostra de Venise propose également des films en provenance de 59 pays dans la catégorie "Orizzonti" et en hors compétition dont des courts métrages et des films documentaires. Créé en 1932, la Mostra de Venise reste l'un des trois festivals européens de cinéma les plus important avec le festival de Cannes (France) et la Berlinale (Allemagne).