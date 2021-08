Les autorités égyptiennes ont rouvert, dimanche, le poste-frontière de Rafah au sud de la Bande de Ghaza, dans les deux sens, après une fermeture de plusieurs jours, rapportent dimanche des médias. Selon des médias, les autorités égyptiennes ont rouvert le poste-frontière dimanche matin pour permettre le passage des voyageurs, rassemblés dans la partie palestinienne du terminal depuis les premières heures de l'aube.

Les autorités égyptiennes avaient fermé le point de passage aux personnes et aux marchandises depuis lundi jusqu'au mercredi derniers, sans en préciser les motifs, selon des communiqués du ministère de l'Intérieur à Ghhaza. Mercredi, le ministère de l'Intérieur a annoncé la réouverture du poste-frontière dans un seul sens jeudi, et la réouverture totale dimanche.

Le poste-frontière de Rafah est la seule porte de sortie de la Bande de Gaza vers le monde extérieur, Israël imposant un blocus injuste et illégal à l'enclave palestinienne depuis 2006.