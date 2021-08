La Commission des Affaires des prisonniers et ex-prisonniers a révélé que les forces d’occupation israéliennes ont arrêté 130 femmes palestiniennes depuis le début de cette année, principalement dans la ville d'El Qods occupée. Dans son communiqué de presse relayé par l'agence de presse palestinienne (WAFA), la Commission a précisé que les femmes palestiniennes sont victimes de brutalité, arrestations arbitraires et de torture.

Les autorités d’occupation ont arrêté depuis 1967 plus de 17,000 palestiniennes, y compris des filles mineures, des étudiantes, des mères, des cas malades et/ou blessées et des femmes enceintes, sans prendre en considération leurs besoins spéciaux. Selon le communiqué de la Commission, les autorités d’occupation détiennent toujours 40 prisonnières palestiniennes dont 11 mères, dont la prisonnière Anhar Aldeek qui est sur le point d’accoucher dans les geôles israéliennes. La prisonnière Anhar Aldeek, mère d'une petite fille, avait été arrêtée le 8 mars alors qu'elle était enceinte de trois mois et placée dans des conditions très difficiles sans aucune consid ération pour son état. Les prisonnières palestiniennes souffrent souvent de conditions d'emprisonnement difficiles, notamment de négligence médicale, de refus d'éducation et de visites familiales, d'isolement cellulaire. Elles sont placées dans des cellules surpeuplées insalubres, remplies d'insectes et manquant de lumière naturelle.

Les autorités pénitentiaires répondent rarement aux besoins personnels en matière de santé et d'hygiène, même dans les cas de détention de femmes enceintes, dénonce la Commission.