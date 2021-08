Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) s'est dit être soulagé que des dizaines d'élèves enlevés par des hommes armés dans une école dans le centre-ouest du Nigeria, en mai dernier, aient été libérés.

Le représentant de l'UNICEF au Nigeria, Peter Hawkins, a indiqué que le Fonds se réjouit avec les familles dont les enfants ont été libérés et a exprimé ses plus profondes condoléances à la famille d'un enfant qui est mort alors qu'il était détenu par ses ravisseurs, condamnant les attaques visant des écoles dans ce pays africain au cours des derniers mois.

"Nous réitérons notre appel aux autorités pour qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité des écoles pour tous les enfants", a ajouté M. Hawkins. L'UNICEF a indiqué qu'il travaillerait avec ses partenaires pour fournir des services de santé mentale, de soutien psychosocial et de conseil aux élèves libérés et à leurs parents.

Un responsable local a affirmé samedi lors d'une conférence de presse, que 92 personnes enlevées, dont 90 élèves, ont retrouvé la liberté après avoir été détenues pendant environ t rois mois par des hommes armés non identifiés qui avaient attaqué le 30 mai l'école Salihu Tanko Islamiya à Tegina, dans la zone de gouvernement local de Rafi.

Depuis décembre 2020, des centaines d'élèves nigérians ont été enlevés lors de fréquentes attaques perpétrées par des hommes armés contre des écoles du pays.