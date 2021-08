Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a félicité Rehahla Ritedj Soujoud (11 ans), lauréate du premier prix du championnat du monde de calcul mental ainsi que Adala Anfal Abderrahmane et Malak Ayat Errahmane, classées parmi les 10 premiers lauréats de ce concours.

Dans un message de félicitations adressé à la lauréate de ce concours organisé récemment à Taiwan et qui a vu la participation de 1.000 concurrents à travers le monde, le Premier ministre a écrit: "Immense est ma joie d'apprendre la nouvelle de votre fulgurant succès au championnat du monde de calcul mental qui s'est déroulé online", a indiqué le Premier ministre.

"En cette heureuse occasion, et par sens du devoir, je tiens à vous exprimer ma fierté de cet exploit, tout en saluant et valorisant vos capacités et aptitudes mentales qui vous ont permis d'honorer l'Algérie lors de cet événement mondial qui demeurera un beau souvenir gravé dans votre mémoire et parcours scolaire", a-t-il indiqué. Dans un autre message, M. Benabderrahmane a présenté ses félicitations à Adala Anfal Abderrahmane et Malak A yat Errahmane classées parmi les 10 premiers lauréats dans ce concours, pour leur réussite avec brio, priant Dieu Tout Puissant de les guider à davantage de succès".