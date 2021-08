Le nombre de logements de type location-vente livrés a atteint 61.344 unités depuis le lancement de la large opération de distribution qui a concerné plusieurs wilayas du pays à l'occasion de l'anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a annoncé, samedi, l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL).

Dans un communiqué rendu public sur sa page Facebook, l'AADL a rappelé "avoir livré plus de 58.000 logements de type location-vente à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, ce qui porte le nombre d'unités livrées à 61.344 après le parachèvement de tous les travaux notamment ceux liés au raccordement au gaz, à l'électricité et à l'eau".

Ce chiffre a été atteint après la livraison de 14.072 logements AADL, mercredi dernier à Oran.

L'opération a été supervisée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi qui était accompagné des ministres de l'Industrie pharmaceutique et de l'Industrie ainsi que du Directeur général de l'AADL, Fayçal Zitouni.

L'AADL a précisé que "la bonne coordination av ec les directeurs régionaux de l'AADL et ses différents partenaires tant au niveau local que central a permis d'atteindre cet objectif".