Le Conseil constitutionnel a salué samedi, dans un communiqué, la décision des hautes autorités du pays de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, la qualifiant de décision "judicieuse et sage".

"Suite à l'annonce par les hautes autorités du pays de la décision de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, le Conseil constitutionnel salue cette décision judicieuse et sage, qui intervient en réponse au comportement hostile, flagrant et incessant de ce pays envers l'Algérie", indique le communiqué.

Le Conseil constitutionnel estime que cette décision "reflète une fois de plus l'engagement total de l'Etat algérien à faire face avec fermeté à toute manœuvre visant à porter atteinte à l'unité, à la sécurité et à la stabilité de notre chère patrie".

A cet effet, le Conseil a cité l'un de ses précédents communiqués dans lequel il avait indiqué que "l'attitude du Maroc dénote son mépris continu des principes de bon voisinage et des lois et us internationales mais aussi sa violation flagrante de la Charte des Nations Unies, qui consacre les principes de souveraineté et de non-ingérence dans les affaires internes et l'unité territoriale des Etats".

Le Conseil a rappelé également que l'Algérie "maintiendra son soutien permanent aux causes justes dans le monde et au droit des peuples à l'autodétermination", et demeurera, ajoute le même communiqué, "une source de paix dans notre région et dans le monde en général, fidèle à ses principes immuables et aux valeurs sacrées de la glorieuse Révolution de 1954 dans le cadre de la légalité internationale et du respect de la souveraineté des Etats".

L'Algérie a décidé, mardi dernier, par la voix du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, de rompre officiellement ses relations diplomatiques avec le Maroc, suite à une série d'actes hostiles incessants perpétrés par le Royaume du Maroc depuis longtemps contre l'Algérie.