Une caravane d'aides chargée de produits pharmaceutiques et d'hygiène s'est ébranlée, samedi à Alger, en direction des hôpitaux d'Alger et de Blida.

Cette caravane de solidarité dont le coup d'envoi a été donnée au Palais des expositions par les représentants des ministres de la Santé, et du Commerce, comporte 4 cargaisons chargées de médicaments et de produits pharmaceutiques notamment des médicaments contre les brûlures destinés à l'hôpital de Douera, ainsi que des produits d'hygiène et de prévention contre le coronavirus (COVID-19).

L'Association Meeting of Algeria's Youth (Rencontre de la jeunesse algérienne) a supervisé la collecte des dons qui seront acheminés vers les hôpitaux d'Alger dont le CHU Mustapha Bacha, et vers d'autres hôpitaux à Blida. Le représentant du ministre de la Santé, le Dr Djamel Fourar a affirmé que cet élan de solidarité initié par l'Association Meeting of Algeria's Youth et ses partenaires, vise à "alléger la pression au niveau des hôpitaux d'Alger et de Blida en leur offrant des équipements médicaux en cette conjoncture sen sible".

La solidarité nationale se poursuit et la société civile a joué un grand rôle dans la lutte contre le Coronavirus depuis le début de la pandémie, en prolongement des efforts déployés par l'Etat et le ministère de la Santé, a-t-il souligné.

Le président de l'Association, Abdelmalek Benlaouar a précisé pour sa part que cette initiative "a pour objectif de prêter assistance à l'armée blanche et aux malades hospitalisés, et de soutenir les efforts de l'Etat dans la lutte contre le coronavirus", précisant que cette opération "vient s'ajouter à plusieurs autres réalisées par l'Association dans plusieurs autres wilayas du pays".

Après avoir noté que les aides seront orientées vers les hôpitaux d'Alger et de Blida y compris le foyer pour personnes âgées à Alger, M. Benlaouar a salué l'intervention rapide de la société "Unilever" qui a fait don de produits d'hygiène et de désinfection d'une valeur de 2 millions de DA, ainsi que la contribution des donneurs avec près de 20 tonnes de matériel médical.

L'Association poursuit l'action de solidarité et répond toujours à l'appel de la patrie en cette conjoncture difficile, a-t-il ajouté.