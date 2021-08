L'Ecole Annexe "Abane Ramdhane" de l’Académie Militaire de Cherchell "défunt président Houari Boumediene", a abrité, samedi , l'épreuve de "tir à 100 mètres", dans le cadre de la compétition militaire internationale cynotechnique " Ami Fidèle-2021", a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale . L'épreuve a été supervisée par le Commandant de l’Académie Militaire de Cherchell, en présence du Chef du Service des Sports Militaires/Département Emploi et Préparation de l’Etat-Major de l’Armée Nationale Populaire, et chefs des délégations étrangères et d'un nombre de cadres militaires. Cette étape a vu la participation de trois (03) équipes féminines, à savoir l’équipe nationale militaire, l’équipe de la Russie et l’équipe d'Ouzbékistan, aux cotés de (05) équipes masculines représentant l’équipe nationale militaire, l’équipe russe, l’équipe biélorusse, l’équipe Ouzbek et l’équipe vietnamienne, qui vont concourir dans l'épreuve de tir avec pistolet mitrailleur Kalachnikov à une distance de 100 mètres, et ce, en diverses positions.

La compétition militaire internationale cynotechnique "Ami Fidèle 2021", a débuté lundi, par l'épreuve de biathlon individuel, suivie de celle de saut d’obstacles mercredi et l'épreuve de relais de biathlon vendredi.