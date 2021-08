La direction de la santé et de la population de la wilaya de Nâama a distribué, 30 concentrateurs d’oxygène médical aux établissements hospitaliers publics, a-t-on appris, mercredi, auprès de cette instance.

Ce matériel, acquis dans le cadre du budget de la wilaya au début de la semaine en cours, a été distribué à l’hôpital "Mohamed Kadri" de Nâama (2 concentrateurs), alors que les hôpitaux "Mohamed Boudiaf" d’Aïn Sefra et "les frères Chenafa" de Mecheria de 14 concentrateurs chacun, selon la même source.

Ces concentrateurs d’une capacité de 10 litres ont été alloués comme quota de réserve pour faire face aux cas de manque pouvant survenir au niveau des services Covid dans ces établissements hospitaliers, a-t-on précisé.

De son côté, l’établissement hospitalier "les frères Rahmani" de Mecheria a été renforcé par l’installation d’un générateur d’oxygène médical d’une capacité de 12 mètres cubes/heure, acquis par des bienfaiteurs, a-t-on indiqué.

Il est également attendu la réception, par l’antenne locale de l’association des oulémas musulmans algériens de 20 concentrateurs d’une capacité de 20 litres, dans les pr ochains jours, au profit des services Covid des hôpitaux de la wilaya, selon le président de cette instance locale, Boukhemoucha Mustapha.

Par ailleurs, la DSP locale a fait savoir que l’opération d’approvisionnement des établissements sanitaire en oxygène médical se déroule de manière régulière et les réservoirs des quatre hôpitaux, qui accueillent les malades atteints du virus corona, sont remplis de manière continue.

Une commission chargée de suivre la disponibilité de l’oxygène médical et de répondre à la demande sur cette matière, a été installée localement, rappelle-t-on.