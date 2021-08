Les lits réservés aux cas de la Covid-19 dans les hôpitaux de la wilaya d’Oran restent complets malgré une nette baisse de la contamination au virus constatée depuis quelques jours, passant d’une moyenne de 300 cas par jour à moins de 100, a-t-on appris de la direction locale de la santé et de la population.

"Complet mais pas saturé", commente le responsable de communication de la DSP, Youcef Boukhari, précisant que les 615 lits réservés aux malades covid19, répartis entre l’hôpital de Haï Nedjma, celui d’El Kerma et deux services au niveau du CHU d’Oran, étaient saturés, avec des listes d’attente pendant près d’un mois.

"Actuellement, les hôpitaux sont complets. Les lits qui se libèrent sont aussitôt réoccupés par d’autres malades", a-t-il ajouté.

S’agissant de la campagne de la vaccination, Youcef Boukhari a fait savoir que le nombre de personnes vaccinées au niveau de la wilaya a dépassé les 420.000, tout en notant que les derniers jours du mois d’août se caractérisent par une baisse d’engouement, avec moins de monde dans les centres de vaccination.

"Nous espérons retrouver notre vitesse de croisière avec la rentrée soci ale", a-t-il avancé, ajoutant que 44 unités de dépistage et de suivi (UDS) ont été ouvertes à travers la wilaya pour vacciner le personnel de l’éducation en prévision de la rentrée scolaire.