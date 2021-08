Une opération de nettoiement des forêts incendiées par les feux du 9 août dernier a été entamée, samedi à Tizi-Ouzou, par l'Entreprise régionale de Génie Rurale (ERGR) Djurdjura, a-t-on appris de son directeur général, Bensaidi Salim.

L'opération, organisée en application des instructions du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdlehamid Hamdani, a été lancée depuis la forêt de Taksebt dans la commune de Zekri, relevant de Azazga, circonscription la plus touchée par les incendies, a indiqué le responsable. Une quarantaine d'ouvriers équipés de tronçonneuses ont été mobilisés pour couper les arbres totalement calcinés (brûlés à 100%) et qui ne peuvent se régénérer, a précisé M. Bensaidi, ajoutant que les arbres abattus sont ensuite découpés pour servir d'anti-érosion au sol. Aucune intervention n'est effectuée sur les arbres qui n'ont pas complètement brûlés, a observé le DG de l'ERGR Djurdjura, expliquant qu'"en milieu forestier, il faut laisser la nature faire son travail.

Ce n'est pas comme pour les arbres fruitiers sur lesquels des tailles de régénération sont effectuées". Il a ajouté que l'opération concernera les cinq circonscriptions touchées par les incendies, à savoir Larbaa n'Ath Irathen, Azeffoune, Draa El Mizan, Azazga et Tigzirt, selon un recensement provisoire, soulignant que Azazga est la plus touchée avec pas moins de 415 ha ravagés par les flammes. Le bilan provisoire fait état de 720 ha de forêts brûlés lors des derniers incendies dans la wilaya de Tizi-Ouzou, répartis sur les 5 circonscriptions précitées, a indiqué M. Bensaidi, relevant que les pertes pourraient dépasser les 1000 Ha. "Ces travaux qui revêtent un caractère urgent doivent être achevés avant l'arrivée des grandes pluies", a-t-il signalé.