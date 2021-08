Plus de 26 tonnes de déchets ménagers et inertes ont été collectées samedi lors d'une vaste opération de nettoyage du lac n 4 dans la réserve de Djebel El Ouahch, sur les hauteurs de Constantine. L'opération, organisée en coordination avec la direction locale de l'Environnement et des entreprises spécialisées dans le nettoiement et la collecte des déchets, a permis la collecte de plus de 26 tonnes de déchets ménagers légers et inertes, a indiqué à l'APS le chargé de l'information et de la communication à la Conservation des Forêts, l'inspecteur en chef Ali Zegrour. Inscrite dans le cadre des sorties de terrain de la Conservation des forets organisée chaque samedi, elle vise à nettoyer le lac asséché des divers déchets, en prévision des orages de la saison automnale et les pluies hivernales, période à laquelle le lac pourra se revitaliser. La même source a indiqué que la Conservation des forets a récemment procédé à un grand nettoyage de la forêt Haj Baba, au 13 eme km dans la commune d'Ain S'mara, où 30 tonnes de déchets ménagers et inertes ont été collecté es. Cette démarche vise également à préserver le couvert végétal et les espaces verts, et contribue à assurer la propreté des berges de ce grand lac, a-t-on ajouté, relevant que l'initiative a été lancée en coordination avec les représentants de 6 associations, dont certaines activant dans le domaine de la protection de l'environnement. De son côté, le directeur local par intérim de l'Environnement, Salim Grine, a expliqué que le nettoyage de ce lac est "nécessaire compte tenu de la valeur touristique de cette zone, qui est une destination de prédilection pour de nombreux habitants de la wilaya de Constantine", en plus de son importance écologique de par sa biodiversité, d'autant que cette réserve occupe environ 50 hectares, au sein d'une forêt de plus de 500 hectares contenant environ 48 espèces de plantes.

Le président de l'association pour la protection de la nature et de l'environnement (APNE), Abdelmadjid Sebih, a souligné, pour sa part, la nécessité de réserver des espaces aux familles qui visitent ce site forestier pour mieux le protéger, rappelant que le site est considéré comme le poumon de Constantine.