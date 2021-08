Deux (02) personnes sont décédées et 216 autres blessées dans des accidents de la circulation survenus durant ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile.

La même source ajoute que durant la même période, les plongeurs de la Protection civile sont intervenus pour 02 cas de décès par noyade dans les wilayas de Tipaza et de Tizi Ouzou.

Pour ce qui est de la première victime, précise le communiqué, il s'agit d'un homme âgé de 50 ans, décédé au niveau de la plage Paillote dans la commune de Bou Ismail à Tipaza. Quant à la seconde victime de la noyade, c'est un adolescent âgé de 17 ans qui a été repêché par la protection civile du fond d'un barrage dans la commune de Draa El Mizane, selon la même source. Ainsi, les plongeurs de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem, sont intervenus durant la même période pour le repêchage puis l'évacuation vers la morgue de l'hôpital de la même ville la dépouille d'un homme âgé de 31 ans, décédé suite à une collision entre 02 Jet Ski en mer à 50 mètres de la zone de baign ade de la plage Sablettes Ouest, relevant de la commune de Mezghrane, note le même communiqué. Dans le cadre de la lutte contre les incendies de forêts et de récoltes, la Protection civile a procédé, durant ces dernières 24 heures, à l'extinction de 18 incendies à travers plusieurs wilayas, souligne la même source.

Ces incendies ont ravagés, ajoute le communiqué, 20.5 ha du couvert végétal dont 8 ha de foret, 4.5 ha de maquis, 08 ha de broussailles, ainsi 1650 bottes de foin et 178 arbres fruitiers, soulignant que l'intervention "rapide et massive" des secours a permis de restreindre ces incendies et d' empêcher la propagation du feu vers le reste du couvert végétal.

Quant aux activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué, durant la même période, 34 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, rappelant aux citoyens la nécessité du port du masque, respect de confinement ainsi que les règles de la distanciation physique, note le communiqué de la Protection civile.

Les mêmes unités ont aussi effectué 44 opérations de désinfections générales à travers le territoire national, note le même communiqué, indiquant que ces opérations ont touché l'ensemble des infrastructures et édifices publiques et privés, qu artiers et ruelles.