Une opération d'assainissement et de nettoyage a été lancée samedi au niveau des forêts touchées par les incendies qui ont touché récemment plusieurs wilayas du pays,

a annoncé le ministère de l'Agriculture et du développement rural. "Cette opération de nettoyage organisée dans plusieurs wilayas affectées par les incendies intervient en application des orientations du ministre de l'Agriculture et du développement rural, Abdelhamid Hemdani", a précisé le ministère sur sa page Facebook.

Cette opération "importante" sera exécuté par le Groupe Génie rural (GGR) en coordination avec les Conservations des forêts à travers 5 wilayas à savoir: Khenchela, Tizi Ouzou, Bejaia, Tébessa, Souk Ahras, où tous les moyens ont été mobilisés pour son parachèvement dans les plus brefs délais.

Mardi dernier, M. Hemdani avait présidé une réunion au cours de laquelle il avait donné des instructions aux conservateurs des forêts et au GGR afin d'engager des opérations d'assainissement et de réaménagement des superficies ravagées.

Il avait également fait état de plus de 89.

000 hectares ravagés à travers 35 wilayas du pays où 1.186 foyers d'incendie au total ont été enregistrés.