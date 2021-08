Plus de 4.200 nouveaux postes pédagogiques ont été ouverts dans la wilaya de Mostaganem en prévision de la rentrée de la formation professionnelle, a-t-on appris samedi de la direction locale de la formation et de l’enseignement professionnels.

Le directeur de wilaya par intérim, Habib Abdelkader Zahmani, a indiqué à l’APS que les instituts et les centres de formation professionnelle publics et privés prévoient l’ouverture de 1.330 postes en formation résidentielles, 1.135 autres en apprentissage et 500 en formation initiale qualifiante.

Au titre de la même session de formation, 330 postes de formation destinées à la femme au foyer seront ouverts, ainsi que 270 postes de cours du soir, 120 postes de formation en milieu rural et 90 postes de formation à travers les passerelles, en plus des formations proposées par les écoles privées (260 postes) et les établissements de rééducation et de réadaptation (180 postes).

Le responsable du secteur a ajouté que la nouvelle rentrée professionnelle verra l’ouverture de 9 nouvelles spécialités dans les domaines de traitement des eaux, de la gestion et tri des déchets, de la cons truction, des assurances, de l’aquaculture, de la réparation des embarcations de pêche et de plaisance (mécanique), de la coupe et greffe des arbres fruitiers, la création de pépinière d’arbres et le montage et la réparation d’équipements de télécommunications.

Ces spécialités s’ajoutent à celles proposées par le secteur, notamment dans les techniques de gestion et d’administration (955 postes), construction et travaux publics (600 postes), métiers des services (555 postes), agriculture (490 postes), informatique, numérique et communications (385 postes) et tissage et vêtements (380 postes).

Des postes répondant aux exigences du marché de l’emploi ont été également ouverts dans le cadre de cette session, notamment dans les domaines de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme (235 postes), l’électricité, l’électronique et l’énergie (215 postes), les métiers traditionnels (150 postes) et près de 310 postes dans les arts d’imprimerie, les industries du cuir, du bois, du mobilier, les installations métalliques, la chimie, le plastique, les métiers de l’eau, de l’environnement, ainsi que la pêche et l’aquaculture.

Le secteur de la formation professionnelle de la wilaya de Mostaganem dispose de 16 établissements de formation, dont 13 centres et deux instituts nationaux spécialisés et une ante nne accueillant, dans l’ensemble, 4.725 stagiaires, disposant de 800 lits en internat et 1.400 places en demie pension, en plus de 12 écoles privées disposant de 540 places, rappelle-t-on.