Le nombre d'internautes en Chine a dépassé un milliard en juin 2021, indique l'agence Chine nouvelle citant un rapport officiel publié vendredi.

Selon le 48e Rapport statistique sur le développement d'Internet en Chine, en juin, le nombre d'internautes dans le pays a atteint 1.011 milliard, avec un taux de pénétration d'Internet de 71,6% dans le pays.

L'accès croissant à Internet a contribué à la formation de la plus grande société numérique dans le monde, indique le rapport.

La Chine compte 158 millions d'internautes adolescents (rapport)

La Chine comptait 158 millions d'internautes âgés de 6 à 19 ans au mois de juin, ce qui représente 15,7% du total des internautes du pays, selon un rapport sur le développement d'Internet en Chine. Le rapport publié vendredi par le Centre d'information du réseau Internet de Chine a révélé que le nombre d'internautes au sein du pays avait dépassé le milliard. L'impact d'Internet sur les jeunes attire depuis longtemps l'attention en Chine. La loi nouvellement révisée sur la protection des mineurs, entrée en vigueur le 1er juin, consacre un chapitre supplémentaire à la "protection des réseaux", et les organismes de surveillance d'Internet ont lancé une campagne visant à éliminer les informations préjudiciables concernant les mineurs dans le cyberespace. Un observateur a suggéré que les plateformes en ligne améliorent leurs produits et services pour les adolescents, et qu'elles assument davantage de responsabilités dans la protection des enfants sur Internet.

La Chine compte 888 millions d'utilisateurs de vidéos courtes (rapport)

La Chine compte 888 millions d'utilisateurs de vidéos courtes en ligne d'après un bilan établi en juin, représentant près de 88% du total des internautes, selon un rapport publié vendredi. "Regarder des vidéos courtes et des live streaming (diffusion en direct) est devenu un divertissement national en Chine", indique le 48e rapport statistique sur le développement d'Internet en Chine. Il ajoute que le nombre d'utilisateurs de live streaming en Chine a atteint 638 millions, représentant plus de 63% du total des internautes. Le rapport a noté que les utilisateurs de diffusion en direct du commerce électronique se sont élevés à 384 millions, soit une augmentation d'environ 75,2 millions en glissement annuel. L'industrie du live streaming est déjà ancrée dans la vie des gens, a déclaré Qu Tao, de l'Association chinoise des arts du spectacle. "Elle crée davantage de possibilités et de valeur pour les utilisateurs", a-t-il ajouté.