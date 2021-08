Le volume total des transactions de commerce électronique (e-commerce) en Chine a atteint 6.370 milliards de yuans (environ 982 milliards de dollars) l'année dernière, soit une hausse de 13,3% sur un an. Selon des données du ministère chinois du Commerce, la Chine a établi 127 bases de commerce électronique à la fin de l'année 2020 abritant un total de 73.500 entreprises.

Le nombre d'entreprises a augmenté de 12,9% par rapport à l'année précédente, a ajouté le ministère.

Soulignant le rôle des bases de démonstration dans la création d'emplois et la réduction de la pauvreté, le ministère a déclaré que ces bases comptaient plus de 1,51 million d'employés fin 2020, dont 97.600 étaient des travailleurs migrants.

Plus de 90% de ces bases se sont consacrées à la réduction de la pauvreté grâce au commerce électronique, a-t-il encore souligné.