Le Centre culturel algérien (CCA) à Paris abritera, du 10 au 25 septembre 2021, une exposition artistique regroupant les oeuvres de 4 plasticiennes algériennes, illustrant un riche parcours créatif avec des techniques et des thèmes divers, ont annoncé les organisateurs.

Le CCA a annoncé sur sa page Facebook le vernissage d'une exposition collective intitulée "Créativité féminine" à partir du 10 septembre, regroupant différentes oeuvres artistiques de quatre plasticiennes algériennes à savoir Amina Hammadi, Mejda Ben, Fadila Salmi Mansouri et Myriam Lahcene. L'évenement se poursuivra jusqu'au 25 septembre.

Amina Hammadi, établie actuellement en France, est diplômée de l'Ecole des Beaux Arts de Mostaganem et enseigne dans la même école.

Elle a participé à diverses manifestations artistiques et culturelles à travers le pays et à des expositions internationales en Tunisie, en Jordanie et en France. Pour Majda Ben, l'art plastique est une aventure et un voyage qui permet d'aller à la rencontre de soi et du monde.

Ses oeuvres sont inspirées de l'art plastique occidental et japonais moderne mais aussi des minia tures persanes et de l'art décoratif répandu en Afrique du nord.

Myriam Lahcene, autodidacte de formation, est une passionnée de voyages et de littérature. Ses premiers coups de pinceau sonnent pour elle comme une évidence. Instinctives, ses toiles correspondent souvent à son état d'âme. Pour elle, les femmes sont une source inépuisable et cet univers féminin esthétique et coloré devient sa signature artistique.

Les peintures de Fadela Mansouri sont chargées d'éléments de la nature comme l'eau, le feu et l'air ou encore la terre. Les couleurs sont vives évoquant une éruption volcanique. Son univers est métaphysique, onirique, fait de paysages abstraits.

L'artiste utilise des matériaux rudimentaires tels que le bois et le jute, qu'elle mêle à la peinture pour donner cette touche si singulière à ses toiles. L'exposition sera une opportunité pour les amateurs de l'art plastique algérien moderne de découvrir les arts décoratifs et l'art plastique féminin.